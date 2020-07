Catherine Keyl neemt het op voor nieuw 5 Uur Show-duo: ‘Maak ze niet met de grond gelijk’

,,Het zijn twee vrouwen die allebei heel erg om betrouwbaar nieuws en betrouwbare journalistiek geven”, zei Keyl vandaag op NPO Radio 1. ,,De basis van elke goede zender is betrouwbare informatie, zeker in deze tijden.”

De televisiecoryfee vindt het bizar dat al zoveel mensen hun oordeel over de twee vrouwen klaar hebben zonder maar een minuut van het nieuwe programma gezien te hebben. ,,Het is zo gemakkelijk om mensen met de grond gelijk te maken, dat kan ik ook. Zo’n Rob bij RTL Boulevard die denkt dat hij enige autoriteit heeft en twee vrouwen afbrandt puur op hun namen. Hij heeft ze nog nooit één zin samen horen presenteren. Laat Brecht en Caroline eerst iets doen, geef ze twee weken de kans en kom dáárna met je oordeel.’’

Zo gratuit

Keyl denkt dat het een kwaal van de moderne tijd is, dat mensen gelijk met een oordeel klaar staan zonder dat zij het kunnen onderbouwen. ,,Zo ging het met Beau ook toen hij begon met zijn talkshow. Het slaat nergens op, het is zo gratuit.”

Het voormalige boegbeeld van de 5 Uur Show denkt, in tegenstelling tot haar oud-collega Viola Holt, niet dat het programma anno 2020 op een ongunstig tijdstip is geprogrammeerd. ,,Als jij om vijf uur ‘s middags een programma maakt waardoor mensen worden verrast en geïnformeerd, of waar ze om moeten lachen, dan kijken ze echt wel”, is haar stellige overtuiging.