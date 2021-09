‘Caveman’ Patrick van The Rotterdam Project vader geworden van zoontje

Na de reeks kreeg Patrick zijn leven weer op de rails en vond hij een nieuwe vriendin Francine. ,,Ik heb de liefde gevonden”, vertelde hij eerder in een gesprek met deze krant. Ze was eindredacteur bij het programma. ,,Alles is veranderd. Ik heb alles wat mijn hartje begeert. Vroeger telde slechts één ding: hoe kom ik aan mijn volgende portie dope. Ik kijk nu naar wat past in mijn leven en volg mijn gevoel. Uiteraard ga ik nog elke week naar AA-meetings. Dat zal ik blijven doen. Verder wil ik nog veel meer, zoals mijn fotografiebedrijf uitbouwen. Maar ik besef: dat lukt niet allemaal in een keer. Dat heeft tijd nodig, zeker als je vandaan komt waar ik ben geweest. Miljoenen mensen gingen me echter voor, zijn afgekickt en hebben een mooi nieuw leven gecreëerd. Dat gaat mij ook lukken.’’