Céline Dion in april alsnog naar Ziggo Dome

10.000 euro boete voor Belgische prins na schenden coronare­gels

16:15 De Belgische prins Joachim heeft een boete van meer dan 10.000 euro opgelegd gekregen van de Spaanse regering. Na aankomst in Spanje reisde de prins direct door naar Córdoba zonder eerst twee weken in quarantaine te gaan. Daarmee was de 28-jarige royal, tiende in de lijn van troonopvolging in België, in overtreding.