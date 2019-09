Céline Dion komt naar Ziggo Dome

De laatste keer dat Dion in Nederland optrad was in 2017 in GelreDome in Arnhem. Dat was toen haar eerste show in Nederland na bijna tien jaar. Haar huidige Courage World Tour voert de wereldster langs ruim honderd steden. Ze toert momenteel door Canada en zal tot half april 2020 de Verenigde Staten bezoeken met haar tour die in het kader staat van haar nieuwe album. Dat verschijnt op 15 november.