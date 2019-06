Céline Dion zegt Vegas na zestien jaar vaarwel

De 51-jarige zangeres werd aan het eind van de show op het podium verrast door haar drie kinderen. Ze overhandigden hun moeder een bosje rode rozen. Achter Céline verscheen vervolgens een grote foto van haar in 2016 overleden echtgenoot René Angélil, wat haar zichtbaar emotioneerde.



Voorafgaand aan haar afscheid van de Amerikaanse gokstad schreef de Canadese op Instagram al een dankwoord aan haar fans. ,,Jullie zijn tijdens deze fantastische reis met mij meegereisd en ik kan jullie niet dankbaarder zijn.”



Céline had sinds 2003 een zogeheten residency in Las Vegas. In totaal stond ze er 1144 keer op het podium. De zangeres gaat nu op wereldtournee, een concert in Nederland is vooralsnog niet aangekondigd.