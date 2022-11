Ch!pz gaat viraal met hit uit 2005: ‘Zo bijzonder dat het nummer nu weer de hele wereld over gaat’

Cilla Niekoop (36) is onderdeel van de Nederlandse popgroep Ch!pz. Een kleine twintig jaar geleden liet ze de harten van menig tiener sneller kloppen. Nu, achttien jaar later, gaat de groep viral op TikTok met hun grote hit uit 2005: 1001 Arabian Nights. ,,Dat iedereen het nummer na zóveel jaren nog zo leuk vindt, is het allergrootste compliment.”

Ze was nét zeventien toen ze met nog achtduizend anderen auditie deed. Uiteindelijk bleef Cilla met nog drie kandidaten over. Zij werden de populaire zero’s-popgroep Ch!pz. Het duurde niet lang voordat het eerste nummer Chipz In Black (Who You Gonna Call) op één in de Nederlandse hitlijsten stond. ,,Er zijn zoveel hoogtepunten uit die tijd: de tours, videoclips opnemen in India, Zweden en Portugal, een kledingcollectie, een eigen tv-programma.” Na acht jaar stopt de groep. Alle leden waren jong en vooral ook benieuwd wat ze hiernaast nog meer in hun mars hadden. ,,Alles draaide acht jaar lang om Ch!pz.”

Ch!pz is terug

Cilla vertelt hoe fijn het was om ook weer even haar eigen ding te doen. ,,Toch waren we ruim acht jaar in de originele samenstelling succesvol, dat vind ik echt iets om trots op te zijn.” Na die periode begon het bij de leden van de popsensatie te kriebelen door een uit de hand gelopen 1 aprilgrap. ,,We hadden als grapje gezegd dat we eenmalig een concert zouden geven. Daar kregen we toen zoveel reacties op. De media pikten het op en voordat we het wisten zaten we met elkaar te lunchen om plannen te maken.”

Heel wat jaren en ervaring rijker staan Rachel, Peter, Kevin en Cilla weer op het podium als Ch!pz. Hun trouwe fans zijn dan misschien ook een stukje ouder geworden, maar ze zingen nog steeds alles mee. Toch zijn er ook dingen veranderd: destijds bestond social media bijvoorbeeld nog helemaal niet. Cilla ziet dat wel echt als een verrijking. ,,We staan meer in contact met onze fans. We ontvangen dagelijks berichten over wat wij en onze muziek hebben betekend voor een hele generatie. Dat is zo’n mooi compliment.”

Wie had gedacht dat social media zou zorgen voor zo’n enorm succes? ,,We hadden een TikTok-account aangemaakt en een paar filmpjes geplaatst, maar ineens ging het wel héél hard. De views liepen al snel op naar een miljoen en toen we een filmpje van 1001 Arabian Nights plaatsten, ging dat al snel naar 4 miljoen views.” Onder de video stromen veel Duits- en Engelstalige reacties binnen en inmiddels zijn er al meer dan 1,5 miljoen video’s gemaakt op het bekende Ch!pz-nummer. ,,Het is zo bijzonder dat een nummer dat achttien jaar geleden in een aantal landen populair was, nu de hele wereld over gaat.”

Dansjes op TikTok

Het lied bereikt vooral een hele nieuwe, veel jongere doelgroep die Ch!pz nog niet kent. Ook het originele dansje van de videoclip kennen zij niet, dus al snel wordt er op het platform — dat overigens ooit bekend werd als ‘app waar kinderen dansjes op doen’ — een eigen draai aangegeven. Deze nieuwe dansjes trekken weer een enthousiaste schare oude fans die opmerkingen plaatsten als: ‘Nu het originele dansje!’

Een van die fans van vroeger is influencer Thomas Brok (Korthom). ,,Thomas stuurde ons een berichtje over het viral gaan van 1001 Arabian Nights. Het bleek dat hij vroeger ook groot fan was. We hebben hem toen uitgenodigd om naar een optreden te komen.” Vervolgens stelde Thomas voor om een video op te nemen waarin het nieuwe én originele dansje naast elkaar te zien zijn. Die video heeft inmiddels meer dan 13 miljoen weergaven.

Social succes

Voor Cilla is dit enorme succes ‘het allergrootste compliment’. ,,We krijgen zulke leuke reacties waarin mensen zeggen dat we echt hun jeugd hebben gemaakt. Maar ook reacties als: ‘Wow, dit zijn gewoon hippe hockey-ouders geworden’. Of: ‘Meestal beledig ik mensen in de comments, maar jullie zijn echt legends.’ Vooral die laatste vind ik heel erg leuk. Op social media kom je regelmatig veel negatieve reacties tegen, maar wij krijgen die echt minimaal.”

Het onlinesucces werpt zijn vruchten af: Ch!pz is hot. Cilla vertelt dat ze nu nog meer aanvragen voor shows krijgen en er deuren opengaan in landen waar hun muziek nog niet eerder (officieel) was uitgebracht. ,,Dankzij de viral video’s weten nog meer mensen dat we terug zijn, maar ook mensen die ons nog niet kenden, weten nu van ons bestaan. We hopen nog meer gave shows te maken en wie weet ook internationaal.” De fans van Ch!pz hebben in ieder geval één wens: een eigen concert. ,,Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. We laten het vooral een beetje over ons heen komen en genieten van dit succes. Welke mooie dingen er uiteindelijk gaan gebeuren, zien we wel.”

