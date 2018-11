Channing Tatum bevestigt relatie met Jessie J

Stopt U2 ermee? Bono praat over pensioen tijdens concert

7:37 Is het einde van rockband U2 nabij? Na het laatste concert van hun Experience + Innocence-tour in Berlijn gisterenavond leek Bono het einde van de band aan te kondigen. ,,We zijn al een tijd onderweg, al meer dan veertig jaar en deze laatste vier jaar zijn erg speciaal voor ons geweest. We gaan nu weg", zei de zanger. Dat meldt muziekwebsite NME.