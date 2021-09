Chantal en Fred voeren oorlog en Sanne ondergaat metamorfose

Ernstig gewonde figurant stabiel na ongeluk tijdens opnames Jachtsei­zoen

15:57 De persoon die gisteren van een loopbrug is gevallen tijdens opnames van Het Jachtseizoen, is stabiel. Dat laten StukTV en het management van Martin Garrix vandaag weten in een verklaring op Instagram. ‘De familie heeft ons laten weten dat de toestand van hun zoon momenteel stabiel is. Alle betrokkenen hopen op een spoedig herstel.’