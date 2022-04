Chantal Janzen en Martijn Krabbé presenteren ballonshow Blow Up

Bij Blow Up draait het om ballonnenkunstenaars die in teams tegen elkaar strijden. ,,Je denkt in eerste instantie misschien aan een goochelaar, maar geloof me, het is bijna kunst wat ze maken. Er is een hele gemeenschap in Nederland. Een wereld die we niet kennen”, aldus Rob van der Vleugel CEO van producent EndemolShine Nederland, eerder in een interview met deze site.