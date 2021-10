Chantal Janzen gilt het uit bij naakte stripper in Das Supertalent

De presentatrice is na jaren programma’s maken heus wel wat gewend. Van vals zingende deelnemers tot verleidelijke acts; Janzen kijkt bijna nergens meer van op. Dat er gisteravond een stripper op het podium in Das Supertalent verscheen, was aanvankelijk dan ook geen reden om gek van op te kijken. Sterker nog, Janzens collega’s zagen het wel zitten en kirden ‘oeh’ en ‘ah’ toen de act begon.



Maar toen de man plotseling zijn broek uitrok en volledig naakt op de bühne stond, ontsnapte er een gil uit Janzens mond. ,,Nein!’, riep ze uit. En het bleef daar niet bij. De stripper toverde vervolgens een wit doek tevoorschijn en gebruikte notabene zijn geslachtsdeel als kwast.



Janzen keek met haar handen voor haar ogen toe, maar besloot uiteindelijk op de gevreesde rode knop te drukken. Ook haar andere collega’s vonden de act toch niet goed genoeg om naar de volgende ronde door te gaan en besloten de man, ondanks het hilarische moment, naar huis te stemmen.