Chantal Janzen houdt seksdagboek bij

Het magazine van de presentatrice heeft deze maand als thema seks, en daarom vindt Janzen dat ze er niet onderuit komt om de lezers deelgenoot te maken van haar seksleven. Droogjes beschrijft ze dat er vooral heel weinig gebeurt met manlief Marco tussen de lakens. ,,Maandag: niks, dinsdag: niks, woensdag: wel zin, maar te moe”, schrijft de moeder van James (10) en Bobby (net 1). In het weekend is er meer actie totdat James de kamer kwam binnenrennen omdat hij een nachtmerrie had.

Pas dagen later is het, in Chantals woorden, ‘bingo’. ,,Wel meteen afgerold, -geveegd en -gemat, want god weet hoe vroeg Bobby wakker is de volgende ochtend”, meldt ze. Na twee weken durven Chantal en Marco wel een conclusie te trekken. ,,‘We moeten het echt vaker doen.’ Joh, je meent ’t”, schrijft de RTL-ster. ,,Ouders van een baby. It’s a hard not knocked up life.”