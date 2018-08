Chantal Janzen in knuffelbui en André Hazes nog nooit zo nerveus

Humberto: Val RTL Late Night was les in nederig­heid

10:10 Humberto Tan kijkt nog altijd met moeite terug op zijn laatste periode bij RTL Late Night. De kijkcijfers daalden steeds en uiteindelijk moest hij plaatsmaken.,,Dit is de slechtste periode in mijn 25-jarige televisiecarrière", zegt de presentator zaterdag in NRC Handelsblad.