Chantal Janzen presenteert tv-actie voor Turkije en Syrië

Megadief­stal in muziekstu­dio van Jordi, ook Kensington-muzikant is gitaren kwijt

Het was zijn grootste nachtmerrie en dat is met een diefstal uit zijn muziekstudio werkelijkheid geworden. De schuur met opnameapparatuur en instrumenten van Jordi Langelaan is zaterdagnacht leeggeroofd. Uit de studio achter zijn huis in Benschop verdwenen heel veel kostbare, maar ook dierbare spullen. ‘Deze mensen wisten precies wat ze moesten hebben’.