Chantal Janzen steekt draak met RTL: ‘Mama moet ineens Miljoenenjacht doen’

In het tweedelige filmpje ‘De dag die je wist dat zou komen’, dat de presentatrice vandaag op Instagram plaatste, is te zien hoe Chantal belt met RTL-baas Sven Sauvé. Ondertussen vraagt haar zoontje James of ze zijn verjaardag gaan vieren. ,,Nee, sorry lieverd, mama moet ineens Miljoenenjacht doen. En morgen The Voice. Overmorgen Oh, wat een jaar, en daarna Weet ik veel?’’, reageert ze. En dan zijn er ook nog haar eigen programma's Chantal Blijft Slapen en Dancing with the Stars.

Op de vraag of hij dan een extra groot cadeau krijgt, krijgt James te horen dat ‘mama niet automatisch het salaris overneemt'. ,,Dus nee, niet een extra groot cadeau. Liefje, nu geen schuldgevoel aanpraten.’’ Vervolgens, grappend over de lage kijkcijfers van RTL Late Night: ,,We gaan met alle kindjes van de klas naar Late Night. Als alle papa's en mama's kijken, hebben ze zo weer 60 kijkers meer. Want that's the spirit bij RTL 4. Altijd blijven lachen!’’

In werkelijkheid hoeft Chantal niet haar hele agenda te blokken. Miljoenenjacht en Ik Hou van Holland gaan met Linda mee. Over The Voice, Oh wat een jaar en Weet ik veel? wordt nog gesteggeld.

De humoristische filmpjes, die vermoedelijk werden opgenomen door Chantals man Marco, zijn in twee uur tijd bijna 500.000 keer bekeken.

