Chantal Janzen vatte opmerking van Graham Norton niet persoonlijk op

De presentatrice had naar eigen zeggen al met hem gerepeteerd en ook toen was er erg veel vertraging, waar ze onderling grappen over maakten. Zo zei ze tijdens de uitzending onder meer: ,,De vlucht van Amsterdam naar Londen is één uur, dus een paar seconden vertraging valt best mee.” Na afloop van het gesprek was op de BBC te horen dat Graham Norton zei: ,,God, dat was awkward.”



,,Ik had niet het gevoel dat het op mij sloeg, het was gewoon een moeilijk gesprek", stelde Chantal bij Coen & Sander. ,,Maar in de repetitie zei hij: wat hebben jullie een mooi programma gemaakt. En ik dacht: dat gaat hij natuurlijk nooit zeggen in de show vanavond. Maar dat deed hij toch!"



Chantal keert volgend jaar terug als presentatrice van het Eurovisie Songfestival. ,,Ze hebben al gezegd dat we het volgend jaar weer mogen doen, maar als ik er nu een potje van had gemaakt had ik als organisatie gedacht: misschien moeten we er nog even over nadenken. Ik kom nu ook wel echt in een nieuwe wereld. Normaal moet een programma door een paar mensen gekeurd worden, maar nu is dat nog veel meer. Dat is de AvroTros, het Songfestival, het EBU. Dus het is gaaf als iedereen het goedkeurt.”