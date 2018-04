Chantal ontroert met De Regenboog, heeft iemand nog Netflix-tips voor Tim Douwsma?

Ter­reurslacht­of­fer Amelia (12) mag naar koninklijk huwelijk in Engeland

10:09 De 12-jarige Amelia Thompson uit Sheffield, terreurslachtoffer van de aanslag in Manchester in mei vorig jaar, kan komende maand haar geluk niet op. Want zij heeft - en ze kan het soms nog niet geloven - een uitnodiging voor het koninklijke sprookjeshuwelijk op zak.