Chantal ontspant op het strand en Geraldine doet een topless zwemtochtje

Dordtse broers al vijftien jaar in tv-hit Help, mijn man is klusser!: 'Het lijkt wel of het steeds extremer wordt'

5 juni Al veertien seizoenen zijn ze te zien in het immens populaire tv-programma ‘Help, mijn man is klusser!’, dat wekelijks meer dan een miljoen kijkers trekt. Maar de Dordtse klusbroers Marcel en Ronald Auerbach zijn er de mannen niet naar om naast hun schoenen te gaan lopen door het succes. ,,We helpen gewoon graag mensen.’’