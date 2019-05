Chantal schudt haar billen op veler verzoek en Jan Versteegh in lappenmand

Annie M.G. Schmidts Dikkertje Dap naar Chinese bios

14:50 De Nederlandse familiefilm Dikkertje Dap, gebaseerd op het bekende versje van Annie M.G. Schmidt, gaat naar China. De film is verkocht aan een Aziatische distributeur en zal daar binnenkort in de bioscopen worden uitgebracht. Dat heeft de Nederlandse distributeur In the Air bekendgemaakt.