Chantal trekt haar bunnypakje aan en André verft eieren met zoon

Ruim 1,6 miljoen kijkers zien Ali B The Voice Kids-kandidaat Sam hart onder de riem steken

3 april In de eerste aflevering van het tiende seizoen van The Voice Kids lieten veel jonge talenten hun zangkunsten zien aan Sanne Hans, Ilse DeLange, Ali B en nieuwe coach Snelle. Vooral één auditie zorgde voor veel reacties bij de kijker, namelijk die van Sam (12) die zijn zenuwen helaas niet onder controle kon krijgen. De aftrap van de nieuwe reeks was gisteravond goed voor 1.623.000 kijkers, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.