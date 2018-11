Chantal wordt wakker met vrolijke Bobby, Frans krijgt complimenten

Famke Louise: Ik leefde op babyvoe­ding om af te vallen

16:09 Het is hot topic: de documentaire over Famke Louise. Om haar fans alvast een voorproefje te geven, schoof ze aan bij Qucee en Nesim Nijah van het Nederlandse duo Supergaande. ,,Ik had serieus een periode dat ik leefde op potjes babyvoeding om dunner te worden", bekende ze aan de heren.