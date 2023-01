Chantals Pyjama Party trapt af met 865.000 kijkers

Het programma staat wel op de zesde plaats van de best bekeken programma’s van vrijdag. In Chantals Pyjama Party nodigt Janzen haar publiek uit om in de studio op visite te komen. Daarna doen kandidatenduo’s een aantal spelletjes.

De nieuwe SBS6-muziektalentenjacht Ministars trok op hetzelfde tijdstip 376.000 kijkers. Hiermee heeft het programma geen plekje in de top 25 van best bekeken programma’s van de avond. In de show zingen jonge zangtalenten een videoduet met hun grote idool. De presentatie is in handen van Wendy van Dijk en Britt Dekker.

Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur, waar ruim 2 miljoen mensen naar keken.

