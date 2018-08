Chaos na optreden Jay-Z en Beyoncé als fan op podium klimt

Vliegende Vrienden van Amstel Live is 'militaire operatie'

13:24 Vooraf leek het allemaal zo makkelijk. Voor het festival De Vliegende Vrienden van Amstel Live zouden de concepten van The Flying Dutch en De Vrienden van Amstel Live voor één keer worden samengevoegd. Drie festivallocaties, een hele rits nationale sterren, unieke muzikale samenwerkingen en helikopters. ,,We dachten, dit lijkt wel op The Flying Dutch, maar we kwamen er al snel achter dat het qua logistiek toch niet echt op elkaar zou lijken", biecht mede-organisator Machiel Hofman op.