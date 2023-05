Charles en Camilla stralen met (klein)kinderen bij balkonscène na kroning in Londen

De geest van Paul van Vliet zal altijd blijven rondwaren in Buurtschap 2005: ‘Hier moet zijn eerbetoon komen’

Op straat in Buurtschap Centrum 2005 hadden ze Paul van Vliet de laatste weken al gemist. Toch had niemand in de gaten dat de bekendste bewoner van de buurt ziek was. ,,We waren allemaal erg geschrokken toen we hoorden van Pauls dood”, zegt Ella van Schaik, al bijna een halve eeuw wonend aan de Haagse Denneweg.