Charly en Mental Theo kondigen tweede show aan

Foto's Victoria's Se­cret-modellen schitteren tijdens lingerie­show van het jaar

16:41 De Victoria’s Secret Fashion Show staat bekend als hét lingeriespektakel van het jaar. Vannacht was het weer zover. Topmodellen als Romee Strijd en Adriana Lima liepen in extravagante kledij, vol met diamanten en andere opvallende plaksels, over de bühne. Dit waren de opvallendste outfits: