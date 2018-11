Charly Lownoise en Mental Theo pakken 25 jaar na happy hardcore-hit uit met jubileum

Het is zeker: Rammstein komt naar de Kuip voor concert

10:32 Op het officiële Twitter-account van de Duitse metalband staat het echt: er komt in 2019 een Europese stadiontour. Na dagen lang de fans in spanning te houden, is het nu zeker. Rammstein komt op 25 juni naar de Rotterdamse Kuip. De kaartverkoop start op 8 november.