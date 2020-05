Charly Lownoise: Ik was kapot gegaan aan de muziek als ik niet was gaan mediteren

Muziek is nog steeds alles voor Charly Lownoise (51, echte naam Ramon Roelofs), en dat blijft. Niet voor niks wilde hij afspreken in zijn studio in Scheveningen, waar hij dagelijks is te vinden tussen zijn mengpanelen en draaitafels. Hij baalt er nog steeds van dat een al royaal uitverkocht optreden in de Ziggo Dome - samen met zijn oude maatje Mental Theo - niet kon doorgaan door het coronavirus. ,,Maar het is zoals het is. Er zijn dezer dagen mensen die veel grotere problemen hebben dan een afgelast optreden, dat we bovendien heus wel weer op een ander moment zullen inhalen.”