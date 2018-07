Charmante Hailey Baldwin temt het hart van chaotische Justin Bieber

De eerste geruchten over een romance tussen Baldwin en Bieber staken drie jaar geleden de kop op. Standvastig was het niet; de twee waren graag samen, maar met name Bieber viel regelmatig in de armen van zijn ex zangeres Selena Gomez. In februari van dit jaar maakten de twee bekend voor de zoveelste keer voor elkaar gekozen te hebben. Een maand geleden werd de artiest dan weer met Hailey gespot in Miami en New York. Afgelopen week wisten fans het zeker nadat ze in het openbaar hand in hand liepen: het was weer 'aan'!



Op een insider kwam het stel heel gelukkig over. ,,Justin realiseert zich nu dat hij niet zonder haar kan'', citeerde de Amerikaanse entertainmentsite E! News de anonieme bron.