Chateau Bijstand-ster Maxime Meiland koopt soms ‘per ongeluk’ een trui van 900 euro

De 26-jarige Maxime stond tien jaar geleden nog te dubben of ze een colbertje van 30 euro wel of niet zou kopen, maar inmiddels hoeft de populaire realityster van SBS 6 zich niet meer af te vragen of er wel genoeg op haar bankrekening staat. En dat leidt soms tot nogal prijzige uitspattingen, vertelt ze in de nieuwe Beau Monde. ,,Het overkomt mijn vader en mij regelmatig dat we, uit enthousiasme, niet op het prijskaartje kijken. Dan staan we bij de kassa en is het ‘dat wordt dan 900 euro.’ Voor iets simpels als een trui. We durven vervolgens niet te zeggen: ‘oh meid, hang dan maar terug.’ Al balend halen we dan onze pinpas tevoorschijn.”