Chateau Meiland krijgt vierde seizoen

Dat meldde RTL Boulevard vanavond. In de vierde reeks staat onder meer centraal hoe het gezin aardt in het Gelderse Hengelo, waar Martien en co naartoe verhuizen vanuit Frankrijk.



Daar bestierde de flamboyante hotelheer de afgelopen jaren samen met zijn familie de bed and breakfast Chateau Marrilaux, die nu te koop staat voor 1,25 miljoen euro. Onlangs werd nog bekend dat alle reserveringen voor het bedrijf waren geannuleerd, omdat het chateau niet corona-proof te maken is.



‘Tenzij wij een halve bezetting zouden realiseren’, liet de familie weten in een mail aan mensen met een reservering. Daar wilde het gezin niet aan en dus blijft het hele chateau leeg.