Chazia Mourali: ‘Ik wilde bij mijn dochter zijn, dus stopte ik met tv’

Het was rotweer in Nederland, het miezerde en was nevelig, maar in Rome scheen de zon, en daar liep Chazia Mourali (57), op weg naar het eeuwenoude kasteel Sant’Angelo, de Engelenburcht, voor een tv-opname. ,,Ik besefte: de enige reden waarom ik hier loop, in deze prachtige stad, met een cameraploeg, is omdat ík zo ongelooflijk van opera hou. Mijn liefde heeft mij hier gebracht. Ik voelde die vrijdagmiddag de vervulling van een magische belofte.’’