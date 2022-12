Cheers-actrice Kirstie Alley (71) na kort ziekbed overleden

,,Hoe iconisch ze ook op het scherm was, als moeder en grootmoeder was ze zo mogelijk nog beter. We zijn het fantastische team van artsen en verpleegkundigen van het Moffitt kankercentrum enorm dankbaar voor hun zorg”, zo laten de kinderen van Alley, True en Lilly Parker, in de verklaring weten.

De actrice werd in Nederland bekend voor haar rol in de serie North and South uit 1985 over de Amerikaanse burgeroorlog. Haar grote doorbraak kwam twee jaar later met haar rol van Rebecca Howe in de succesvolle komedieserie Cheers. In 1991 won ze zowel een Emmy als een Golden Globe voor die rol.