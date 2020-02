Chef'Special en Danny Vera staan op Zwarte Cross

Ook Paul Haenen, René Karst en buitenlandse artiesten als Stiff Richards (Australië) en Rolando Bruno (Argentinië) zijn van de partij. Eerder al werd bekend dat onder meer Dropkick Murphys (VS), Krezip en Snelle zullen optreden op het muziekfestival.



Afzwaaiend festivaldirecteur Tante Rikie is tevreden met de diverse line-up. ,,Een feestje met alleen maar dezelfde mensen is saai, dus programmeer ik zo divers mogelijk, vrij van genres, hokjesgeest en snobisme. Het programma is als een toverbal: hoe langer je erop zuigt des te meer kleuren je ontdekt, jammie!"



Zwarte Cross vindt deze zomer plaats van 16 tot en met 19 juli. Het festival is helemaal uitverkocht.