Chelsea Clinton weer in verwachting

Familie Songfesti­val-Duncan: Hij zong al toen hij uit de buik van zijn moeder kwam

20:34 In de rest van Nederland kennen nog maar weinigen zijn naam. Maar in zijn woonplaats Hellevoetsluis is Eurovisie Songfestival-deelnemer Duncan Laurence (24) al een echte ster. ,,Hij is altijd met muziek bezig geweest.’’