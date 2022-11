Cher bevestigt relatie met 40 jaar jongere vriend Alexander Edwards

Cher en producer Alexander Edwards hebben elkaar ontmoet tijdens de Paris Fashion Week in februari dit jaar. Het stel werd vorige week gefotografeerd tijdens een date. Niet alleen een foto waarop de twee hand in hand liepen ging rond op internet, ook een foto waarop Edwards de handen van Cher kust ging al snel viraal, wat al deed vermoeden dat de twee meer dan vrienden zijn.

Een fan vroeg Cher op Twitter of de geruchten over een relatie met de 36-jarige producer kloppen, waarop de zangeres bevestigde met een reeks emojis. Dat er kritiek komt op hun leeftijdsverschil, daar ligt Cher duidelijk niet wakker van: de 76-jarige zangeres schrijft dat Edwards haar ‘als een koningin behandelt’, en dat ‘liefde geen cijfers kent’. ‘Ik ga ons niet verdedigen’, klonk het verder. ‘Haters are gonna hate’.

Overspel

Producer Alexander Edwards is de ex-geliefde van Amber Rose (39), de ex van Kanye West. Ze hebben samen een 3-jarige zoon, Slash Electric Alexander Edwards. In 2021 bleek dat de producer haar meermaals had bedrogen, waardoor hun relatie op de klippen liep. Edwards legde destijds uit dat vreemdgaan nu eenmaal zijn ‘natuurlijke aard’ is. Dat fans Char daarvoor waarschuwden, ergert de zangeres. ‘Ik ben verliefd, maar niet blind.’

