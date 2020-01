Cher klapt uit de school over haar romance met Tom Cruise: ‘Ik heb hem echt álles geleerd’

Het was een onbevestigd gerucht dat al tientallen jaren de ronde deed in Hollywood, maar de Amerikaanse zangeres Cher (73) heeft het nu tot in detail bevestigd. De glamourdiva en acteur Tom Cruise (57) hebben in de periode 1985-1986 enkele maanden een stomende romance beleefd. Tom was toen 22 jaar oud, Cher 38.

De twee repten zelf nooit met een woord over die liefdesrelatie. Tót Cher het verhaal in 2018 voor het eerst bevestigde. ,,Er is iets geweest, ja”, zei ze toen. ,,Tom was jong en lief. En knap, natuurlijk. En hij was heel verliefd op mij. Maar uiteindelijk bleek het leeftijdsverschil te groot. Hij was toen echt te jong voor mij.”

Cher was destijds karig met informatie en vertelde niet al te veel over hoe het met Tom was geweest. Maar nu doet ze dat wél. De diva is bezig aan een Amerikaanse tournee en gaf tijdens haar bezoek aan de stad Philadelphia in een interview heel wat details prijs over de maanden dat ze het bed deelde met Tom Cruise.

Perfecte minnaar

,,Het is zo lang geleden”, aldus Cher. ,,Tom zal het nu wel niet meer erg vinden dat ik erover spreek, toch? Tom en zijn manager hebben dat al die jaren wel een probleem gevonden. Blijkbaar paste de stoute Cher niet bij het imago dat ze rond Tom Cruise wilden opbouwen. Maar het waren pittige tijden, hoor. We leerden elkaar kennen tijdens een bezoek aan het Witte Huis. We waren daar allebei uitgenodigd door president Reagan. Ik zag meteen dat Tom interesse in mij had. Hij kon zijn ogen niet van me afhouden. Ik zag hem ook best zitten en dus ging ik een praatje met hem maken. Diezelfde avond lagen we al samen in zijn hotelbed.”

Tussen de lakens had Tom Cruise toen blijkbaar nog veel te leren. ,,Hij was 22 jaar. Piepjong, dus”, zegt Cher. ,,Ik moest dan ook wel wat tijd en energie investeren om hem te leren hoe hij een vrouw moest plezieren. Ik heb Tom echt alles geleerd. In het begin van onze relatie was hij een braaf, stil ventje. En toen we met elkaar braken, was hij de perfecte minnaar. Als zijn ex-echtgenotes Nicole Kidman en Katie Holmes ooit fantastische nachten met Tom beleefd hebben, mogen ze me altijd bellen om me te bedanken. Want geloof me: het is dankzij mij dat hun seksleven met Tom geweldig was.”

Slechts één diva

Met de Tom Cruise van vandaag zou Cher geen relatie meer beginnen, zegt ze. ,,Hij is nog altijd knap en getalenteerd, natuurlijk. Maar Tom was toen zo schattig en naïef. En dat is hij nu al lang niet meer”, vertelt de superster. ,,Ik hou niet zo van zijn, euh, vreemde kantje. Met Scientology en zo. Zijn dominante gedrag ook. Tom is een mannelijke diva geworden en in een relatie is er slechts plaats voor één zo’n exemplaar. En dat ben ik dus.”

Of Tom Cruise dat jammer vindt, is moeilijk te achterhalen. Tom zelf heeft zijn vroegere relatie met Cher nog altijd niet bevestigd. En hij lijkt dat ook niet van plan te zijn. ,,Wees maar zeker dat hij het vervelend vindt dat Cher er nu zo loslippig over is”, zegt een goed geïnformeerde Hollywoodwatcher. ,,Tom wil het verleden laten rusten. Cher is voor hem niet meer dan een verre herinnering. En dat wil hij liefst zo houden.”