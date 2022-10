Cher zet villa in Malibu te koop voor miljoenenbedrag

Blink-182 maakt comeback in oorspronke­lij­ke formatie én komt naar Ziggo Dome

Het is ruim tien jaar geleden dat Mark Hoppus, Tom DeLonge en Travis Barker samen de studio in doken, maar de oorspronkelijke formatie van Blink-182 brengt deze week eindelijk nieuwe muziek uit. En daar hoort ook een wereldtournee bij, die de band op 8 oktober 2023 naar de Ziggo Dome in Amsterdam brengt.

