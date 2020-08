Chi Chi DeVayne (34) uit RuPaul’s Drag Race overleden

In juli lag DeVayne ook al in het ziekenhuis na nierfalen. Via Instagram liet de Drag Race -ster toen weten een dialyse van drie uur te moeten ondergaan om zo haar nieren weer aan de gang te krijgen.

DeVayne deed in het achtste seizoen mee aan de populaire show van Drag queen en model Ru Paul, dat in Nederland op streamingplatform Netflix is te zien. Ze viel vlak voor de finale af. Ru Paul reageerde verslagen op het nieuws. ,,Mijn hart is gebroken. Ik ben dankbaar dat we haar prachtige ziel hebben mogen leren kennen. Ze zal innig worden gemist, maar nooit vergeten.”