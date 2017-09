Chileense presentatrice schrikt zich rot van André Rieu

foto's Beyoncé gespot in sexy zijden creatie met torenhoge split

17:25 Megaster Beyoncé heeft haar comeback in de spotlights gemaakt sinds de geboorte van haar tweeling Sir en Rumi. De Crazy in Love-zangeres maakte gisteren haar opwachting op het Diamond Ball dat Rihanna organiseerde in hartje New York. Queen Bey showde haar lijf in een strakke turquoise zijden jurk met hoge split en diep decolleté.