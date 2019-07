China uit kritiek op Mulan vanwege historische fouten

Disney is al een tijdje bezig met haar animatiefilms te verbouwen tot live-actionfilms en Mulan is de voorlopig laatste in het rijtje. Eerder deze week kreeg de wereld een eerste glimp van de nieuwe versie te zien toen de trailer werd uitgebracht. Op Weibo (de Chinese versie van Twitter) werd de hashtag ‘Hua Mulan’ in twee dagen tijd meer dan 1,5 miljard keer bekeken en ‘Mulan Trailer’ 1,2 miljard keer. Maar aldus het Amerikaanse tijdschrift Variety luidt er nu dus ook kritiek.

Het originele verhaal is gebaseerd op een ballade over een meisje dat in het noorden van China geboren wordt tijdens de Noordelijke en Zuidelijke dynastieën, rond de vijfde eeuw voor Christus. Die tijd en locatie zijn belangrijk voor het verhaal, aangezien Mulans reis begint vanwege de gedwongen dienstplicht om indringers die de noordelijke grens bedreigen te bevechten. Maar in de trailer zien we Mulan in een rond ‘tulou’-huis, een traditionele gemeenschappelijke woonstructuur van de Hakka-bevolking. Die huizen zijn alleen maar te vinden in de zuidelijke Fujian-provincie en worden pas duizenden jaren later - in de Ming-dynastie - gebruikt. ,,Disney zou niet zo slordig mogen zijn en gewoon denken: ’Oh, zo’n ‘tulou’ is prachtig, we laten Mulan daarin wonen.’ Ze woont niet in Fujian’’, schrijft iemand op Weibo. Diezelfde persoon vraagt zich daarnaast af hoe Mulan in het noorden zou komen om daar tegen de Hunnen te vechten. ,,Ik neem aan dat Mulan de metro neemt om zich bij het leger te voegen?’’