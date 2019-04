Chinezen blijven thriller Prooi bezoeken

Prooi gaat over een grote agressieve leeuw die Amsterdam onveilig maakt. De thriller is geregisseerd én geschreven door Maas. De film ging in 2016 in première in de Nederlandse bioscopen, maar sloeg niet aan: het bezoekersaantal bleef in Nederland steken op zo'n 30.000.

In het AD noemde Maas het deze week ‘een lange neus naar Nederland’ dat de film nu wél scoort in China. De regisseur plaatste op zijn eigen site zijn overwegingen over waarom de film wel een succes is in China. In de twaalf punten stipt hij onder meer een verstoorde relatie met distributeur Dutch Filmworks aan, waar naar zijn idee de publiciteit voor de film onder heeft geleden. Ook denkt hij dat de film het beter had gedaan met acteurs die bekender waren voor het Nederlandse publiek. De hoofdrollen in Prooi worden vertolkt door Sophie van Winden, Julian Looman, Mark Frost en Rienus Krul.