'Chris Brown en zijn ex-vriendin verwachten zoon'

Heb je nog nooit gehoord van the Wire? Dit is waarom je deze serie móet zien

24 augustus We worden overstelpt met nieuw aanbod van series en films, maar kunnen lang niet alles bekijken. Deze week duiken we naar de bodem van de ondemandplatforms, op zoek naar vergeten pareltjes. Vandaag The Wire (2002, 5 seizoenen, HBO en Videoland).