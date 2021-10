Chris Martin (Coldplay) kust het podium en weet dat dit een uitzondering was

Vergelijk Shepherd’s Bush Empire met Paradiso, alleen dan met een vleugje Carré. Een zaaltje voor hoogstens tweeduizend bezoekers, allerminst een Johan Cruijff Arena, Kuip of Malieveld. Toch is dit de plek in West-Londen waar Coldplay deze avond het laatste optreden geeft voor de release van het nieuwe album Music of the spheres. Het is een paar minuten over half negen en Viva la vida klinkt. Althans, alleen de melodie, voortgebracht door de nu al opgewonden bezoekers. Het concert moet nog beginnen.