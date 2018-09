Chrissy Teigen at placenta op na bevalling

Leco woest over twijfels borstkan­ker Sylvie: 'Dit is misselijk­ma­kend'

13 september Sterrenkapper en -stylist Leco van Zadelhoff (50) vindt het uiterst ongepast dat Sabia Boulahrouz en Touriya Haoud - twee ex-vriendinnen van Sylvie Meis - beweren dat zij in 2009 haar borstkanker zou hebben verzonnen. ,,Dit is misselijkmakend'', briest Leco. ,,Ik weet wat de situatie was, omdat ik erbij was.''