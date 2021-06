Chrissy Teigen biedt excuses aan na online pesten: ‘Ik was een trol’

Chrissy Teigen was onzeker, onvolwassen en wilde zich bewijzen voor vreemden. Daarom deed ze aan cyberpesten. Dat schrijft het model en de vrouw van John Legend vandaag in een open brief aan al haar slachtoffers, waarin ze haar excuses aanbiedt voor haar gedrag. ‘Ik zeg dit niet om sympathie te krijgen. Mijn gedrag is niet te rechtvaardigen. Ik ben hier geen slachtoffer.’

De 35-jarige Teigen kwam de afgelopen weken onder vuur te liggen nadat er meerdere berichten en tweets opdoken waarin te zien was hoe ze kwetsende dingen naar vreemde én bekende mensen stuurde. Het zorgde ervoor dat Teigen haar gastrol in de Netflix-serie Never Have I Ever naast zich neerlegde en even een pauze van sociale media nam. Vandaag, iets meer dan een maand later, laat ze weer van zich horen. Dat doet Teigen middels een lange, open brief aan al haar slachtoffers.

‘Ik weet dat ik stil ben geweest en jullie willen vast niks van mij horen’, begint Teigen haar epistel, waarin ze schrijft een 'wereldwijde straf’ te hebben uitgezeten. ‘Er is geen dag en geen enkel moment verstreken waarop ik niet enorme spijt heb gevoeld voor de dingen die ik in het verleden heb gezegd.’ Naar eigen zeggen schaamt Teigen zich ontzettend voor de berichten die ze destijds heeft gestuurd. En hoewel ze zich publiekelijk heeft verontschuldigd bij een persoon, zijn er nog meer mensen die ze excuses verschuldigd is. Ze is hard bezig om die persoonlijk te benaderen, maar trekt ook het boetekleed aan tegenover de rest van de wereld.

‘Er is gewoon geen excuus voor mijn vorige vreselijke tweets. Mijn slachtoffers verdienden ze niet. Niemand verdient het. Velen van hen hadden mijn empathie, vriendelijkheid, begrip en steun nodig. En niet mijn gemene uitspraken, waarvan ik deed alsof het een soort nonchalante, scherpe humor was. Ik was een trol, punt uit. En het spijt me zo.’

Onzeker

Teigen blikt terug op de tijd waarin ze net sociale media begon te gebruiken. Ze had er plezier in, maakte grappen en legde wereldwijd contacten. Maar dat sloeg om. ‘Ik gebruikte het om te sneren naar beroemdheden. In werkelijkheid was ik onzeker, onvolwassen en dacht ik in een wereld te leven waarin ik indruk moest maken op vreemden om geaccepteerd te worden.’



Inmiddels is het model naar eigen zeggen keihard geconfronteerd met alle dingen die ze heeft gezegd. ‘Ik voel steken in mijn lichaam als ik aan mijn verleden denk. En die steken verdien ik. Mijn woorden hebben consequenties en er zitten echte mensen achter de Twitter-accounts die ik aanviel.’ Teigen realiseert zich dat ze jonge vrouwen heeft gekwetst, die óók gevoelens hadden. ‘Hoe kon ik daar niet bij stilstaan?’ vraagt ze zich af.

Quote De waarheid is dat ik niet langer de persoon ben die die vreselijke dingen heeft geschreven Chrissy Teigen

Teigen is naar eigen zeggen juist helemaal niet gemeen in haar dagelijks leven. Ze stelt dat ze al die tijd niet heeft begrepen wat de impact van haar woorden is geweest. Sympathie zoeken of haar gedrag rechtvaardigen, dat is absoluut niet de strekking van de brief, legt ze uit. ‘De waarheid is dat ik niet langer de persoon ben die die vreselijke dingen heeft geschreven. Ik groeide op, kreeg therapie, trouwde, kreeg kinderen, kreeg meer therapie, ervoer verlies en pijn, kreeg meer therapie en beleefde het leven nog meer. En kreeg meer therapie.’

Volgens Teigen heeft het leven haar empathischer gemaakt en werkt ze iedere dag aan zichzelf om de beste versie van zichzelf te worden. ‘De wereld heeft meer liefde nodig en daar wil ik aan bijdragen.’ Teigen hoopt dat de mensen die liefde willen accepteren. ‘Ik vraag niet om vergiffenis, alleen om jullie geduld en tolerantie. Pfew, dit was veel. Bedankt voor het luisteren’, sluit ze haar bericht af.

