Chrissy Teigen blokkeert een miljoen Twitteraccounts

Ernstig zieke moeder Frank Dane en Robert Jensen overleden: ‘Ze was een positieve energie’

15 juli De ernstig zieke moeder van Radio 538-dj Frank Dane en presentator Robert Jensen is afgelopen vrijdag overleden. Dat vertelt die laatste in een nieuwe aflevering van zijn YouTube-programma, een eerbetoon aan de 74-jarige Petra. ,,Ze was een positieve energie voor zichzelf en haar omgeving.’’