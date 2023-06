Chrissy Teigen en John Legend verwelkomen kindje met hulp van draagmoeder

Babynieuws voor Chrissy Teigen en John Legend: het stel heeft via een draagmoeder hun zoontje Wren Alexander Stephens verwelkomd. Het jongetje is vernoemd naar zijn surrogaatmoeder, Alexandra. ‘We zijn blij om de wereld te vertellen dat hij er is’, aldus Teigen op Instagram.

Teigen droomde er als klein meisje al van om moeder van vier kinderen te worden, zo begint ze haar bericht op Instagram. In 2016 werd dochter Luna geboren en twee jaar later verwelkomde het stel zoon Miles. Beiden kwamen ter wereld via IVF. Teigen en haar partner, zanger John Legend, hadden de wens om een derde kindje te krijgen en besloten daarom deel te nemen aan een draagmoederschapsprogramma, waar ze in contact werden gebracht met twee draagmoeders.

Teigen bleek in die tijd opnieuw zwanger te zijn geraakt, maar na een zwangerschap van twintig weken moest het stel afscheid nemen van hun zoontje, die ze de naam Jack hebben gegeven. Het 37-jarige model dacht dat ze na het verlies van haar derde kindje niet meer opnieuw in verwachting zou kunnen raken. Maar na een therapiesessie kwam Teigen tot de ontdekking dat ze het tóch nog een keer zelf wilde proberen. ‘Ik beloofde dat het goed zou komen, wat er ook gebeurde. Ik weet nog dat ik zei dat ik me niet mijn hele leven wilde afvragen of ik het nog een keer had moeten proberen’, aldus Teigen.

Teigen raakte toch zwanger en begin januari zette ze dochtertje Esti Maxine op de wereld. ‘Het huis bruist. Ons gezin kan niet gelukkiger zijn’, jubelde Teigen op Instagram. Een paar maanden daarvoor leerde ze de ‘geweldige en liefdevolle’ draagmoeder Alexandra kennen, zo vervolgt Teigen haar verhaal. Ze wist meteen dat zij de ‘perfecte match was’ voor haar gezin. De plaatsing van de eerste embryo bij Alexandra overleefde het niet en om het proces niet te overhaasten, besloot het koppel het rustig aan te doen en geduldig te zijn.

Ongelooflijk cadeau

Teigen genoot ondertussen van haar eigen zwangerschap, maar toen ook nog eens bekend werd dat Alexandra in verwachting was, van een jongetje, konden zowel Teigen als Legend hun geluk niet op. ‘We aten hot pot (oosterse fondue, red.) en keken naar Vanderpump Rules met onze groeiende buiken. Onze families vloeiden het afgelopen jaar samen tot één’, beschrijft Teigen die tijd.



Enkele minuten voor middernacht op 19 juni zag zoon Wren Alexander het levenslicht. ‘We willen je bedanken voor dit ongelooflijke cadeau, Alexandra. En we zijn zo blij om de wereld te vertellen dat hij er is, met een naam die altijd aan jou verbonden zal zijn: Wren Alexander Stephens.’

