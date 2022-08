Chrissy Teigen na miskraam in 2020 weer zwanger

Eind 2020 verloren Teigen en Legend hun ongeboren kind na 20 weken, iets waarover Teigen openlijk sprak via sociale media om dit onderwerp uit de taboesfeer te halen.

,,De afgelopen jaren waren op zijn zachtst gezegd een waas van emoties”, schrijft Teigen bij haar bericht. ..Maar vreugde heeft ons huis en onze harten weer gevuld.” Ze laat weten erg nerveus te zijn geweest om haar zwangerschap bekend te maken, omdat ze bang was dat het weer verkeerd zou aflopen. ,,Maar tot nu toe is alles perfect en goed en ik voel me hoopvol en geweldig.”