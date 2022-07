Chrissy Teigen prijst Hollands eettentje aan bij 38 miljoen volgers, uitbater weet van niks

Wereldster John Legend en zijn vrouw Chrissy Teigen hebben na zijn optreden op het North Sea Jazz Festival een dagje Amsterdam gepakt. Bij een tentje in het centrum at het topmodel de lekkerste worst van haar leven, jubelt ze tegenover haar 38,5 miljoen Instagram-volgers. De kioskmanager heeft de ultieme reclame nog niet eens gezien. ,,Ik waarschuwde haar voor onze ijskoffie.’’

De naam van het beroemde model Teigen (36) doet bij kioskmanager Bodhi Wielhouwer niet meteen een belletje rinkelen. Tot de naam van Legend valt. ,,Ik dacht nog: wat heeft die een mooie vrouw’’, lacht hij. Het stel verscheen vanmiddag met vrienden bij de kiosk van FoodCrib, vlakbij het Van Gogh Museum in hartje hoofdstad. Het is dat Chrissy er op Instagram zelf over begint, want op het terras leek het niemand op te vallen.

‘Echt de beste braadworst die ik ooit heb gegeten, met het beste zachte broodje’, schrijft ze bij een foto en video van zichzelf op het terras. Voor de liefhebber geeft ze een gedetailleerde routebeschrijving. Afgesproken werk? Echt niet, zweert Bodhi. Dat ligt ook voor de hand, want bij een ster met zoveel volgers ben je vermoedelijk minimaal tienduizenden euro’s kwijt voor een aanprijzend berichtje.

,,We zeiden voor de grap onder elkaar: we moeten eigenlijk vragen of ze erover willen posten’’, vertelt Wielhouwer, die dat uiteindelijk ‘uiteraard’ niet deed. ,,We willen zulke mensen ook helpen om een beetje onopvallend te blijven.’’ John Legend (43) rept online met geen woord over zijn Amsterdamse horecabezoek, maar hij is met ‘slechts’ 14,6 miljoen volgers ook een kleintje vergeleken met Chrissy.



‘Pas goed op’

De gloedvolle aanprijzing kwam nu met een euro of 13 geld toe. Wielhouwer weet niet zeker wat Chrissy precies bestelde, maar vermoedelijk was het de ‘junkyarddog’, zijn ‘klassieker’ van 9 euro. ,,Een broodje met een braadworst, jonge kaas, bacon, salami, Amsterdamse piccalilly en zuurkool’’, zegt hij. Erbij bestelde ze een ijskoffie, die met een waarschuwing kwam. ,,Ik zei: pas goed op’’, memoreert Wielhouwer in het Engels. ,,Want dit is de beste ijskoffie die je ooit zult drinken, dit gaat je leven veranderen.’’

Zo vol bravoure als hij klinkt in de anekdote, zo nuchter is hij aan de telefoon. Wielhouwer ziet regelmatig BN’ers bij zijn zaak en twee jaar geleden kwam Rihanna langs, maar een internationale ster blijft bijzonder. Hij vindt de post van Chrissy ‘heel leuk’, maar hoopt vooral dat élke klant zijn producten lekker vindt. Hij kan het steuntje in de rug wel goed gebruiken na volgens hem moeilijke coronajaren. ,,Stiekem hoopten we het al. Het is geweldig.’’

