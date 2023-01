Christina Applegate voor het eerst op rode loper na MS-diagnose

Christina Applegate verschijnt zondag voor het eerst op een rode loper sinds haar MS-diagnose. De 51-jarige actrice is best zenuwachtig, zo laat ze weten op Twitter.

‘Dus deze zondag is de eerste awardshow waar ik bij zal zijn sinds 2019', schrijft Applegate. ‘En de eerste sinds MS. Zenuwachtig! Maar heel dankbaar dat ik mag komen.’

Applegate is zondag aanwezig bij de Screen Actors Guild Awards. De actrice is genomineerd in de categorie Outstanding Performance by a Female Actor voor haar rol in de komedieserie Dead To Me, te zien op Netflix.

Wandelstok

In augustus 2021 maakte Applegate op Twitter bekend dat ze lijdt aan Multiple Sclerose (MS). De actrice, vooral bekend van haar rol als Kelly Bundy in de sitcom Married... with Children en Amy Green in de serie Friends, had de diagnose een paar maanden eerder gekregen. Inmiddels is ze afhankelijk van haar wandelstok.

MS is een aandoening aan de hersenen en het ruggenmerg. Er ontstaan ontstekingen in het lichaam die ervoor zorgen dat de hersenen sommige functies niet goed kunnen uitvoeren. Belangrijke symptomen zijn bijvoorbeeld moeite hebben met praten en bewegen.

