Christina Curry blikt met foto terug op gewelddadige relatie: ‘Trots op hoe ver ik ben gekomen’

Vier jaar geleden lachte het leven Christina Curry niet bepaald toe. Ze bevond zich in een gewelddadige relatie met drugs, was ongelukkig en bang. Hoewel Curry bijna nooit zo openhartig is over haar privéleven, vond ze het vandaag tijd om zich wel uit te spreken over die tijd. Ze maakt het vergelijk middels twee foto's: één in 2018 waarop ze pikzwart haar heeft en een kiekje van dit jaar, waarop ze meer straalt. ‘2022: Ik vond mijn eigenwaarde terug, de glinstering is terug in mijn ogen, ben een jaar gestopt met drugs en ben samen met mijn zielsverwant.’